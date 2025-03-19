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  4. Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı

19.03.2025 11:15
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CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ilk mesajında 'demokrasiye yönelik bu müdahalenin kabul edilemeyeceğini' söyledi: "Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."

Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ilk açıklamasını kişisel X (Twitter) hesabından yaptı.

"Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de "Selvi- Kemal Kılıçdaroğlu çifti, az önce İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun eşi Sayın Dilek İmamoğlu’nu arayarak dayanışma duygularını iletti" bilgisini verdi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı Kemal Kılıçdaroğlu
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