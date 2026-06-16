Kılıçdaroğlu'ndan Özel'i destekleyen vekillere mesaj: 'Beni bekleyin'

CHP'de mutlak butlanla başlayan kriz önce genel merkezin tahliyesinde ardından da grup toplantısı tartışmalarında başka bir boyuta taşınmıştı. Özgür Özel’in geçen salı günü TBMM’de yaptığı grup toplantısında 97 CHP’li milletvekili yer almıştı. TBMM’de konuşmak vazgeçip CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısına ise 23 milletvekili katılmıştı.

"BENİ BEKLEYİN" MESAJI

Nefes'te yer alan habere göre iki grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu’nun, Özel’i destekleyen 15 milletvekiliyle yakın temasa geçtiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun vekillere gönderdiği mesajda “Beni bekleyin çok yakında partiye hakim olacağız. Sakın başka bir partiye gitmeyin iktidar olacağız” dediği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar ise şu ifadeleri kullandı;

"KİMSENİN AYRILMASINI İSTEMİYORUZ"

“Kemal Bey partinin bütünlüğü gözetiyor. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen, Özgür Özel’i destekleyen diye bir milletvekili yok. Bu partide herkes sadece CHP’yi destekliyor. Biz hiç kimsenin partiden ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Parti üzerindeki tedbir kaldırıldıktan sonra kurultay tarihi belli olur kendine güvenen aday olur. Demokrasi de budur.”

17 VEKİL VURGUSU

Kılıçdaroğlu’nun her iki grup toplantısına katılmayan 17 milletvekiliyle de görüşmek istediğini belirten CHP Genel Merkez kaynakları, “Bu vekillerimize çok saygı duyuyoruz. Parti içinde kavgayı körüklemek yerine sulhu desteklediklerini biliyoruz. Vekillerimizle Kemal Bey bizzat görüşüp fikirlerini alacak” değerlendirmesini yaptı.