Kapat
Kılıçlı yemin töreniyle ilgili iddia gündem olmuştu! Erhan Afyoncu'dan açıklama

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun avukatlarından Namık Öztürk'ün iddiası gündem olmuştu. İddiaların hedefindeki MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu açıklama yaptı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu, "Benim, iddia edildiği biçimde bir hareketim veya sözüm olmamıştır. Suç teşkil eden beyanların sahipleri ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak ve hukukumu korumak için yasal yollara başvuracağım." ifadesini kullandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatan ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atan teğmenlerin TSK'ya iade davaları görülmeye devam ediliyor. Dönem birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun davasında savunma yapan avukat Namık Öztürk, teğmenlere ait görüntülerin Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun talimatı ile sosyal medyaya servis edildiğini ve Afyoncu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Bu kılıçlar size çekiliyor’ ifadeleri ile teğmenleri şikayet ettiğini öne sürdü. Gazeteci Müyesser Yıldız ise bu gelişmeyi yaşananları aktarmıştı.

AFYONCU'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara yanıt verdi.

"BİR HAREKETİM VEYA SÖZÜM OLMAMIŞTIR"

Yıldız'ın TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun avukatlarından Namık Öztürk'e dayanarak ileri sürdüğü iddiaların tamamının yalan olduğunu belirten Afyoncu, şunları kaydetti:

"Benim, iddia edildiği biçimde bir hareketim veya sözüm olmamıştır. Avukat Namık Öztürk'ün dava ile ilgili belgelerde ve duruşma zaptında böyle bir beyanına rastlanmaması bir tarafa, bu gerçek dışı iddiaları nakleden Müyesser Yıldız'ın, Namık Öztürk'ün mahkemeye hitaben hakkımda asılsız suçlamalarda bulunurken 'doğru, yanlış' şeklinde sözler kullandığını yazması, yani iddialarında bilgi sahibi olmamaktan doğan bir kararsızlık ifadesinin bulunduğunu açıkça ifade etmesi de Öztürk'ün söylediklerinin yalan ve iftira olduğunun kanıtıdır. Dolayısıyla, Müyesser Yıldız da bu yalan ve karalama faaliyetine iştirak etmiştir. Suç teşkil eden beyanların sahipleri ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak ve hukukumu korumak için yasal yollara başvuracağım."

"KARALAMA KAMPAYANLARINA DEVAM EDİYORLAR"

FETÖ'nün tahribatına uğrayan askeri eğitim kurumlarının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ayağa kaldırıldığını ve darbe girişimi sonrası kurulan Milli Savunma Üniversitesinin TSK'ya bugüne kadar 62 bin subay, astsubay ve kurmay subay yetiştirdiğini bildiren Afyoncu, "Bu gelişmeleri hazmedemeyen hain FETÖ mensupları, yalanlarına, iftiralarına, karalama kampanyalarına ve kara propagandalarına devam etmekte, Atatürkçü geçinen ve FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden bazı kişiler ile çevreler de bu yalanlara alet olmaktadır. Atılan iftiralar beni Türk milletine ve devletine hizmet yolundan geri döndürmeyecek. Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece Türk devletine bağlı, demokrasinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde nitelikli subaylar ile astsubaylar yetiştirmeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

24 Mart 2026
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

