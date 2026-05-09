Polatlı’daki silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 23’e yükseldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 23’e yükseldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, mahallede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Polatlı ilçesinde daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde araç kundaklama olayına kadar uzanan ve Şentepe Mahallesi'nde bir kişinin 3 kişiyi bıçaklamasıyla devam eden iki aile arasında çıkan olaylarda yine tartışma çıkmıştı.

GÖZALTI SAYISI 23’E YÜKSELDİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Silahlı çatışmada yaralanan olmamıştı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmış, ilk etapta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 8 ruhsatsız silah ele geçirilmişti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte polis ekipleri 11 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTIRILDI

Olayla ilgili gözaltı sayısı 23’e yükseldi. Son operasyonda ayrıca 11 ruhsatsız silahın daha ele geçirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, mahallede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

