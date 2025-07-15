Kilis'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kilis Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutanı Ersin Özbalcı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından İl Müftü Yardımcısı Hasari Altunova tarafından dua edildi. Program, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır