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Kilis’te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis’te beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin (55) hayatını kaybetti, beraberindeki A.A. ise ağır yaralandı. Beton mikserinin şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kilis’te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Gaziantep-Kilis kara yolu sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin'in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kilis’te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 1

BETAON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklette yolcu konumundaki A.A ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Aytekin'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kilis’te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 2

GÖZALTINA ALINDI

Beton mikserinin şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis motosiklet kazası
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