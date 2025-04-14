HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen imalathanede incelemelerde bulundu.

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan döner imalathanesi kapatıldı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

AA-20250414-37634132-37634129-KILISTE_HIJYEN_KURALLARINA_UYMAYAN_DONER_IMALATHANESI_KAPATILDI
İmalathanede incelemelerde bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere, işyerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyledi.

AA-20250414-37634132-37634130-KILISTE_HIJYEN_KURALLARINA_UYMAYAN_DONER_IMALATHANESI_KAPATILDI

Denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirten Bilecen, "İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı, arkasındaki yolcu kaçtı; o anlar kameradaOtomobilin çarptığı motosikletli yaralandı, arkasındaki yolcu kaçtı; o anlar kamerada
3 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü!3 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü!

Anahtar Kelimeler:
Kilis döner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Listede dikkat çeken değişiklik

Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Listede dikkat çeken değişiklik

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Fransa'ya büyük rest! Dünya bu kararı konuşuyor

Fransa'ya büyük rest! Dünya bu kararı konuşuyor

Bahçeli: "İmamoğlu için karar İvedilikle çıkmalı"

Bahçeli: "İmamoğlu için karar İvedilikle çıkmalı"

Narin Güran davasında yeni gelişme!

Narin Güran davasında yeni gelişme!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.