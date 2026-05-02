HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kilis'te meydana gelen traktör kazası can aldı

Kilis'te tarlada sürüm yapan traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kilis merkeze bağlı Beşenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamit Özcan'ın kullandığı 79 DY 514 plakalı traktör, tarlada sürüm yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 64 yaşındaki sürücü Hamit Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

TRAKTÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cenazesi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kilis traktör kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.