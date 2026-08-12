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Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ö.D. (22) yönetimindeki otomobil, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyü kavşağında İbrahim Demir (60) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Demir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsü Ö.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kilis
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