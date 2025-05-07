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Kilis'te park yüzünden çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü! Baba ve oğul yaralandı

Kilis'te park yeri yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kilis'te park yüzünden çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü! Baba ve oğul yaralandı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde, A.H.B. (53) ve M.Y.B. (24) ile Serkan Ç. ve Serdar Ç. arasında park yeri yüzünden çıkan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan Ç. ve Serdar Ç. tarafından silahla ateş edilmesi sonucu, A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) yaralandı.

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BABA VE OĞULUN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AKTARILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğulun durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Serkan Ç. ve Serdar Ç.'yi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kilis kavga baba oğul park
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