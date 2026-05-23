Kilis'te trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. A.B.'nin kullandığı işçi taşıyan servis minibüsü, V.K. yönetimindeki otomobil ve M.F.U. kontrolündeki hafif ticari araç, çarpıştı. Minibüs devrildiği kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. 8 yaralı, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır