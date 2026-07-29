Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliden 7’si tutuklandı

Kilis’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 8 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 538 gram skunk, 105 gram metamfetamin, 45 captagon hap, 45,31 gram esrar, 2,42 gram bonzai, 2,29 gram kokain, 35 sentetik ecza, 14 kök hint keneviri, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 44 fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır