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Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliden 7’si tutuklandı

Kilis’te narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 19 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliden 7’si tutuklandı

Kilis’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 8 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 538 gram skunk, 105 gram metamfetamin, 45 captagon hap, 45,31 gram esrar, 2,42 gram bonzai, 2,29 gram kokain, 35 sentetik ecza, 14 kök hint keneviri, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 44 fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kilis
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