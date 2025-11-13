Kilis’te hafriyat taşıyan araçlara yönelik eğitim verildi

Kilis Belediyesi ev sahipliğinde, hafriyat işiyle uğraşan şirket yetkilileri ile kamyon ve traktör şoförlerine yönelik eğitim gerçekleşti.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Çevre Timi tarafından verilen eğitimde; mevzuat, çevre bilinci, doğru taşıma yöntemleri, tonaj kuralları, güvenlik önlemleri, aşırı yükleme yapılmaması ve karayoluna ile çevreye atık dökülmemesi konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim, şoförlerin ve hafriyat şirketleri yetkililerinin trafik güvenliği ve çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyor.
