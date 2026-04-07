Kilo vermek istemişti: 14 yaşındaki çocuğun karnından çıktı!

Bolu'da fazla kilolarından kurtulmak amacıyla hastaneye başvuran 14 yaşındaki lise öğrencisinin karnından ameliyatla 3,5 kilogram ağırlığında kist alındı.

Bolu'da yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi B.Ö., kilo verme isteğiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde gerçekleştirilen tetkik ve ultrason incelemelerinde, hastanın karın boşluğunda büyük çaplı bir kitle olduğu belirlendi.

Teşhisin ardından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Metin Tahaoğlu tarafından ameliyata alınan B.Ö.'nün karnından yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 3,5 kilogram ağırlığındaki kist başarılı operasyonla çıkarıldı.

Ameliyat sonrası 3 gün hastanede müşahede altında tutulan hasta, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kaynak: İHA

