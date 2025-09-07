HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilolarca balığa el konuldu

Bursa balık halinde denetim yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boy limitine uygun olmayan balıklara el koyarken, idari para cezası kesti.

Kilolarca balığa el konuldu

Bursa'da avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Gece saatlerinde saat 00.00 - 08.00 saatlerinde balık halinde yapılan denetimde, bin 200 kilogram istavrit, 7 kasa bakalyaro ve 1 adet kılıçbalığına el konuldu. Boy limitine uymadığı gerekçesiyle firmalara da idari para cezası uygulandı.
Ekipler, kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, balıkçıların nakil belgesi bulundurma ve asgari balık boyu konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak
Ambulans kovalayan baba-oğul ters kelepçeli adliyeye sevk edildiAmbulans kovalayan baba-oğul ters kelepçeli adliyeye sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.