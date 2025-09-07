Kilolarca balığa el konuldu

Bursa'da avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Gece saatlerinde saat 00.00 - 08.00 saatlerinde balık halinde yapılan denetimde, bin 200 kilogram istavrit, 7 kasa bakalyaro ve 1 adet kılıçbalığına el konuldu. Boy limitine uymadığı gerekçesiyle firmalara da idari para cezası uygulandı.

Ekipler, kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, balıkçıların nakil belgesi bulundurma ve asgari balık boyu konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır