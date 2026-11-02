Kilyos önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Olay, Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos açıklarında meydana geldi. İçerisinde 1 kişinin bulunduğu 11 metre uzunluğundaki tekne, makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan teknenin kurtarılması için çalışma başlattı.
Bölgeye yönlendirilen BAYRAK-1 botu, sürüklenen tekneyi yedekleyerek Rumeli Feneri'ne ulaştırdı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sarıyer Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'nde emniyete alındı" ifadelerine yer verildi.