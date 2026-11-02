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Kilyos önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içerisinde 1 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kilyos önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Olay, Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos açıklarında meydana geldi. İçerisinde 1 kişinin bulunduğu 11 metre uzunluğundaki tekne, makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan teknenin kurtarılması için çalışma başlattı.

Bölgeye yönlendirilen BAYRAK-1 botu, sürüklenen tekneyi yedekleyerek Rumeli Feneri'ne ulaştırdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sarıyer Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'nde emniyete alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilyos kurtarma
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