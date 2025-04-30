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Kimse beklemiyordu! Netanyahu'nun eşinden büyük gaf... Açık mikrofona konuştu; rehine aileleri ayaklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara, pazartesi günü Holokost anma etkinliğine katıldı. Burada dikkat çeken bir olay yaşandı. Mikrofonun sesinin açık olduğunu fark etmeyen Netanyahu'nun eşinin rehinelerle ilgili sözleri, rehine ailelerinin tepkisini çekti. Netanyahu ve eşi için yapılan açıklamada, "Rehine ailelerinin kalplerine ifade edemeyeceğimiz bir ateş düşürdünüz" denildi.

Kimse beklemiyordu! Netanyahu'nun eşinden büyük gaf... Açık mikrofona konuştu; rehine aileleri ayaklandı
Melih Kadir Yılmaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara birlikte bir anma etkinliğine katıldı. İkilinin katıldığı etkinlikte hiç beklenmedik bir kriz yaşandı. Netanyahu, "Elbette önemli bir görevimiz var, savaşı kazanmanın yanı sıra rehineleri eve getirmek. Bugüne kadar 196 rehineyi geri getirdik, bunlardan 147'si canlıydı. Geriye... Yaklaşık 24 canlı rehine kaldı" dedi.

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"DAHA AZ" DEDİ NETANYAHU HEMEN ARAYA GİRDİ

Netanyahu'nun açıklamasının ardından Sara Netanyahu beklenmedik bir çıkış yaptı. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Sara Netanyahu, eşinin konuşmasını bölerek rehine sayısı için "Daha az" dedi. Netanyahu ise hemen müdahale ederek "Yaklaşık dedim. Geriye kalansa özür dilerim ama canlı değil. Yine de hepsini geri getireceğiz" diye konuştu.

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Gazze'de şu anda 59 rehine bulunuyor. İsrail geçtiğimiz haftalarda bu rehinelerden 24 kadarının hala hayatta olduğuna inandığını açıklamıştı. İsrailli yetkililer geçen hafta CNN International'a verdikleri demekte üç rehine konusunda "ciddi endişeleri" olduğunu belirtmekle birlikte bu kişilerin ölü olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

NETANYAHU VE EŞİNE TEPKİ GELDİ: "KALPLERİNE İFADE EDEMEYECEĞİNİZ BİR ATEŞ DÜŞÜRDÜNÜZ"

Rehine ailelerini temsil eden grup ise Netanyahu ve eşine sert tepki gösterdi. Rehine ve Kayıpların Aileleri Forumu yaptıkları yazılı açıklamada "Anma Günü'nün arifesinde zaten belirsizlik içinde yaşamını sürdürmeye çalışan rehine ailelerinin kalplerine ifade edemeyeceğimiz bir ateş düşürdünüz. Eğer insanların sevdiklerinin durumu hakkında bilginiz varsa bunu bizimle paylaşın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail rehine netanyahu
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