Kıraathaneye gece kumar baskını

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince takip edilmekte olan bir kıraathaneye ekiplerce gece 02.00 sıralarında yapılan baskında, işyerinin kapatılarak, bir bölümünün siyah perde düzeneği ile dışarıdan görülmeyecek şekilde bölündüğü ve içeride çok sayıda şahsın kumar oynamaya devam ettiği tespit edildi. Yapılan baskında, kumar oynamakta kullanılan materyallere, 11 bin 500 TL ve 100 Euro ya el konulurken, kumar oynayan şahıslara 73 bin 976 TL para cezası yazıldı. Aranması olduğu tespit edilen bir şahıs gözaltına alınırken, işyeri sahibi hakkında adli ve idari soruşturmaya başlandı.

Ayrıca işyeri sahibine, işyerinde sigara ve alkol tüketimine izin vermekten toplam 85 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır