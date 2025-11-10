HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kıraathaneye gece kumar baskını

Aydın’da bir kıraathaneye düzenlenen baskında, kumar oynayan şahıslara 73 bin 976 lira, iş yeri sahibine de 85 bin lira para cezası uygulandı.

Kıraathaneye gece kumar baskını

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince takip edilmekte olan bir kıraathaneye ekiplerce gece 02.00 sıralarında yapılan baskında, işyerinin kapatılarak, bir bölümünün siyah perde düzeneği ile dışarıdan görülmeyecek şekilde bölündüğü ve içeride çok sayıda şahsın kumar oynamaya devam ettiği tespit edildi. Yapılan baskında, kumar oynamakta kullanılan materyallere, 11 bin 500 TL ve 100 Euro ya el konulurken, kumar oynayan şahıslara 73 bin 976 TL para cezası yazıldı. Aranması olduğu tespit edilen bir şahıs gözaltına alınırken, işyeri sahibi hakkında adli ve idari soruşturmaya başlandı.

Ayrıca işyeri sahibine, işyerinde sigara ve alkol tüketimine izin vermekten toplam 85 bin TL para cezası uygulandı.

Kıraathaneye gece kumar baskını 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastaneden ayrıldığı kayıplara karıştı! Polis memuru günlerdir her yerde aranıyorHastaneden ayrıldığı kayıplara karıştı! Polis memuru günlerdir her yerde aranıyor
Diyarbakır’a tedavi için sevk edilip kayıplara karışan polisi arama çalışmaları 6’ıncı günündeDiyarbakır’a tedavi için sevk edilip kayıplara karışan polisi arama çalışmaları 6’ıncı gününde

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.