Umman, Yemenli taraflara kapsamlı siyasi diyalog çağrısı yaptı

Umman, Yemen’deki tüm tarafları kapsayan bir siyasi diyalog sürecine girilmesi çağrısında bulunarak, bu sürecin ülkede güvenlik, istikrar ve barışın tesisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’in doğusundaki Mehra ve Hadramevt vilayetlerinde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın ilgili taraflarla birlikte iki vilayetteki duruma barışçıl çözümler bulmak amacıyla yürüttüğü girişimlerin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma, siyasi sürece geri dönme ve Yemen halkının tüm kesimlerini kapsayan kapsamlı bir siyasi diyaloga girme çağrısı yapılan açıklamada, bu sürecin Yemen’de güvenlik, istikrar ve barışı güçlendireceği, aynı zamanda iyi komşuluk politikasının korunmasına katkı sunacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan da dün yaptığı açıklamada, Yemen’deki "güney meselesinin" adil olduğunu belirtmiş ve sorunun tüm Yemenli tarafların katılımıyla yürütülecek kapsamlı bir siyasi çözüm çerçevesinde ele alınması gerektiğini kaydetmişti.

Riyad yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) Mehra ve Hadramevt’teki askeri hamlelerinin tek taraflı olduğunu ve bu durumun gereksiz bir gerilime yol açtığını ifade etmişti.

GGK ise bölgeden çekilme çağrılarını reddederken, Yemen Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, söz konusu tek taraflı adımların ülke iç istikrarını tehdit ettiğini ve komşu ülkelerin güvenliğini de riske attığını dile getirmişti.

Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki savaş sürerken, doğu vilayetlerindeki gelişmeler ülkenin bölünmesi ihtimaline yönelik endişeleri artırıyor.

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

