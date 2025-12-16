HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kiracı, dükkan sahibini göğsünden bıçakladı

Konya’da kiracı ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada dükkan sahibi göğsünden yaralandı.

Kiracı, dükkan sahibini göğsünden bıçakladı

Konya’da kiracı ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada dükkan sahibi göğsünden yaralandı. Şüpheli kiracı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Serdirler Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A. alacağı olan M.B.’nin iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan kavgada kiracı M.B. yanında bulunan bıçakla dükkan sahibi E.A.’yı göğsünden bıçakladı.

Kiracı, dükkan sahibini göğsünden bıçakladı 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli kiracı ise Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en mutlu 5. şehri belli oldu!Türkiye'nin en mutlu 5. şehri belli oldu!
Samsun’da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralıSamsun’da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.