HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kiracısının altın dolu valizine el koyan ev sahibinden skandal mesaj!

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşanan son olayın daha önce eşi benzeri görülmedi. Ev sahibi kiracısının altın dolu valizine el koyup bir de skandal bir tehdit mesajı attı! İşte detaylar...

Kiracısının altın dolu valizine el koyan ev sahibinden skandal mesaj!
Ufuk Dağ

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıklarına her gün bir yenisi eklenirken, Maltepe'de yaşanan son olay "bu kadarına da pes" dedirtti. 2016 yılından bu yana aynı dairede kiracı olarak oturan M.K., bir süre önce yeni bir eve taşınma kararı aldı. Son kirasını ödeyen ve elektrik, su gibi abonelikleri halen aktif olan kiracı, anahtar teslim sürecini henüz tamamlamamıştı. Kriz, tam da bu taşınma aşamasında mülk sahipleri K.U., G.U. ve A.U. tarafından atılan mesajlarla patlak verdi.

Kiracısının altın dolu valizine el koyan ev sahibinden skandal mesaj! 1

ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, taşınma süreci devam eden daireye girmek isteyen ev sahipleri, kapıyı çilingir vasıtasıyla açacaklarını bildirdi. Kiracı M.K., durumu öğrenir öğrenmez "Bu yaptığınız suçtur, evde hâlâ özel ve değerli eşyalarım var" diyerek mülk sahiplerini uyardı. Ancak bu yasal uyarılara kulak asmayan şüpheliler, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi ve kilidi tamamen değiştirdi.

ALTIN DOLU VALİZE EL KOYDULAR

Eve izinsiz giren mülk sahiplerinin yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi. Kiracının yatak odasında bulunan ve içerisinde ziynet eşyalarının da yer aldığı valize, tüm özel eşyalarla birlikte el konuldu. Eşyaları rehin alan şüpheliler, bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi.

Kiracısının altın dolu valizine el koyan ev sahibinden skandal mesaj! 2

SKANDAL MESAJ

Kiracısını köşeye sıkıştırmak isteyen ev sahiplerinin gönderdiği ve adeta bir suç itirafı niteliği taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Dairede bıraktığınız eşyalar, tutanak karşılığı tarafınıza teslim edilecektir. Teslim sırasında, eşyalarınızda herhangi bir eksiklik bulunmadığını ve daireyle ilgili cezai veya hukuki hak iddianızın kalmadığını yazılı olarak beyan edip imza altına alınmasını rica ederiz."

HEMEN MAHKEMEYE KOŞTU

Kendi eşyalarını ve altınlarını geri alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan M.K., vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları "şantaj ve tehdit belgesi" olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunan mağdur kiracı, mülk sahiplerinden şikayetçi oldu.

Şüpheliler hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Hırsızlık, Yağma' suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandal ile ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avcılar'da 4 katlı binada yangınAvcılar'da 4 katlı binada yangın
Elazığ'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıElazığ'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.224,70
6.225,55
% 0.12
23:59
Ons Altın / TL
193.392,16
194.044,76
% 0.17
23:59
Ons Altın / USD
4.119,98
4.120,54
% -0.07
23:59
Çeyrek Altın
9.959,52
10.178,77
% 0.12
23:59
Yarım Altın
19.856,79
20.357,54
% 0.12
23:59
Ziynet Altın
39.838,08
40.590,56
% 0.12
23:59
Cumhuriyet Altını
41.095,00
41.716,00
% 0.26
13:02
Anahtar Kelimeler:
Altın Kiracı ev sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Mesai arkadaşına bu ifadeyi kullandı! Tazminatını bile almadan kovuldu

Mesai arkadaşına bu ifadeyi kullandı! Tazminatını bile almadan kovuldu

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.