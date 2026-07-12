Kiracısının altın dolu valizine el koyan ev sahibinden skandal mesaj!

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıklarına her gün bir yenisi eklenirken, Maltepe'de yaşanan son olay "bu kadarına da pes" dedirtti. 2016 yılından bu yana aynı dairede kiracı olarak oturan M.K., bir süre önce yeni bir eve taşınma kararı aldı. Son kirasını ödeyen ve elektrik, su gibi abonelikleri halen aktif olan kiracı, anahtar teslim sürecini henüz tamamlamamıştı. Kriz, tam da bu taşınma aşamasında mülk sahipleri K.U., G.U. ve A.U. tarafından atılan mesajlarla patlak verdi.

ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, taşınma süreci devam eden daireye girmek isteyen ev sahipleri, kapıyı çilingir vasıtasıyla açacaklarını bildirdi. Kiracı M.K., durumu öğrenir öğrenmez "Bu yaptığınız suçtur, evde hâlâ özel ve değerli eşyalarım var" diyerek mülk sahiplerini uyardı. Ancak bu yasal uyarılara kulak asmayan şüpheliler, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi ve kilidi tamamen değiştirdi.

ALTIN DOLU VALİZE EL KOYDULAR

Eve izinsiz giren mülk sahiplerinin yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi. Kiracının yatak odasında bulunan ve içerisinde ziynet eşyalarının da yer aldığı valize, tüm özel eşyalarla birlikte el konuldu. Eşyaları rehin alan şüpheliler, bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi.

SKANDAL MESAJ

Kiracısını köşeye sıkıştırmak isteyen ev sahiplerinin gönderdiği ve adeta bir suç itirafı niteliği taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Dairede bıraktığınız eşyalar, tutanak karşılığı tarafınıza teslim edilecektir. Teslim sırasında, eşyalarınızda herhangi bir eksiklik bulunmadığını ve daireyle ilgili cezai veya hukuki hak iddianızın kalmadığını yazılı olarak beyan edip imza altına alınmasını rica ederiz."

HEMEN MAHKEMEYE KOŞTU

Kendi eşyalarını ve altınlarını geri alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan M.K., vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları "şantaj ve tehdit belgesi" olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunan mağdur kiracı, mülk sahiplerinden şikayetçi oldu.

Şüpheliler hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Hırsızlık, Yağma' suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandal ile ilgili soruşturma sürüyor.