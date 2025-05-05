Kiralık evlerden açık hat kullanarak vatandaşları dolandırdılar! Kendilerini bankacı olarak tanıtan çete çökertildi

Ekol TV muhabiri Elyesa Karatepe'nin haberine göre İstanbul merkezli olarak 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kendilerini banka personeli gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çağrı merkezi yöntemiyle dolandırıcılık yapan 16 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

KART BORCU VE HESAP GÜVENLİĞİ YALANI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık şebekesinin çağrı merkezlerinden vatandaşları arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıttığını belirledi. Aramalarda vatandaşlara kredi kartı borçları ya da hesap güvenliği gibi gerekçeler sunan dolandırıcıların, bu yolla birçok kişiyi maddi zarara uğrattığı saptandı.

EN AZ 10 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Şüphelilerin örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri, şu ana kadar en az 10 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Emniyet yetkilileri, mağdur sayısının artabileceğine dikkat çekerek soruşturmanın genişletildiğini duyurdu. Yapılan teknik takipte, zanlıların izlerini kaybettirmek amacıyla günlük kiralık evlerde kaldıkları, burada “açık hat” olarak bilinen ve kimlik bilgisiyle alınmamış GSM hatları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtikleri öğrenildi. Bu hatların kullanıldıktan sonra imha edildiği de belirtildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda “hesapçı” olarak bilinen 5 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edilirken, 9'u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet birimleri vatandaşları, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtan kişilerden gelen telefon aramalarına karşı dikkatli olmaları ve herhangi bir kişisel bilgi paylaşmamaları konusunda bir kez daha uyardı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır