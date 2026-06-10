Kirazın bilinmeyen zararı: Günde bir avuçtan fazla yemeyin!

Kiraz sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan bu popüler meyve, sağlığa sunduğu faydalarla öne çıkıyor. Uzmanlara göre her besinde olduğu gibi kiraz tüketiminde de porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor.

STANDART PORSİYON YARIM SU BARDAĞI

Beslenme uzmanları, kirazın standart bir porsiyonunun yaklaşık yarım su bardağı olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 50 kalori ve 10 gram doğal şeker içeren bu miktarın üzerine çıkılması durumunda bazı kişilerde sindirim sistemi şikâyetleri görülebiliyor.

Özellikle lifli besinleri düzenli tüketmeyen bireylerde fazla miktarda kiraz yemek; şişkinlik, gaz ve bağırsak hareketlerinde değişikliklere yol açabiliyor. Bu nedenle kirazın tek seferde yüksek miktarlarda tüketilmemesi, gün içerisinde kontrollü porsiyonlarla yenmesi öneriliyor.

İŞLENMİŞ KİRAZ ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Uzmanlar, kirazın sağlık açısından sunduğu faydaların daha çok taze ve işlenmemiş hali için geçerli olduğunu vurguluyor.

Konserve kirazlar veya kokteyllerde kullanılan maraschino kirazları gibi yoğun işlem görmüş ürünlerin yüksek miktarda ilave şeker içerdiği belirtiliyor. Ayrıca bu ürünlerin, taze kirazda bulunan lif ve yararlı bitkisel bileşenlerin büyük bölümünü kaybettiği ifade ediliyor.

Kuru kirazlarda ise ilave şeker bulunmasa bile su kaybı nedeniyle doğal şeker oranının daha yoğun hale geldiği belirtiliyor. Kiraza karşı alerjisi bulunan kişilerin ise bu meyveyi tüketmemesi gerektiği hatırlatılıyor.

ÖLÇÜLÜ TÜKETİLDİĞİNDE PEK ÇOK FAYDA SAĞLIYOR

Uzmanlara göre günde yarım su bardağı kadar taze kiraz tüketimi, vücuda birçok fayda sağlayabiliyor.

Egzersiz sonrası toparlanmayı destekliyor: Kirazda bulunan antioksidan ve iltihap önleyici bileşiklerin, yoğun fiziksel aktivite sonrasında oluşan kas ağrılarının azalmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Kalp sağlığını destekliyor: Lif ve potasyum bakımından zengin olan kirazın, vücuttaki sodyum dengesinin korunmasına katkı sağladığı ifade ediliyor. Araştırmalar, kiraz suyunun tansiyonun dengelenmesine ve LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Gut hastalığı riskini azaltabiliyor: Çeşitli çalışmalar, taze kiraz ve kiraz özünün ürik asit seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlayabildiğini ortaya koyuyor. Bu etkinin gut ataklarının sıklığını azaltabileceği belirtiliyor.

Uyku kalitesini artırabiliyor: Kiraz ve özellikle vişne, uyku düzeninde rol oynayan melatonin hormonunu doğal olarak içeriyor. Uzmanlar, vişne suyu ve vişne özünün uyku süresi ve kalitesi üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini ifade ediyor.