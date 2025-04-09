Kırgızistan'dan Tacikistan kararı! Sınır bölgesi silahsızlandırılacak

Bekbolotov, Kırgızistan Milli Üniversitesi ana binasında, "Biz birlik olduğumuz sürece yenilmeyiz" başlıklı konferansta konuştu.
Etkinliğe, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Azerbaycan, Tacikistan, Belarus ve Rusya büyükelçileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Bekbolotov, konuşmasında Kırgızistan ile Tacikistan arasında 13 Mart'ta imzalanan sınır anlaşmasının ardından sınırda yapılacaklara dikkati çekti.
"Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları kahramanlık sergiledi." diyen Bekbolotov, "İki başkan tarih yazdı. Kendilerini alkışlıyorum. 100 yıllık gerginliği sona erdirdiler." ifadelerine yer verdi.
Bekbolotov, sınırda yapılacaklara ilişkin, "Geriye arazi değişimi kalırken sınır boyunca sınır tabelaları konulacak ve sınır bölgesi silahsızlandırılacak." dedi.
Baktıbek Bekbolotov, söz konusu faaliyetlerin ardından iki halkın barış içinde yaşamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kırgızistan, komşusu Tacikistan ile 486,94 kilometrelik sınır kısmındaki sorununu karşılıklı arazi değişimiyle çözmüştü. (AA)
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