HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Kulubayev'in daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülke dışişleri bakanlarının baş başa ve heyetler arası görüşmelerde siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, göçmen işçilerin durumu, kültürel ve insani alanlardaki öncelikli işbirliği alanları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Karşılıklı anlayış ve güven atmosferinde geçen görüşmelerde taraflar, ortaklığı daha da güçlendirme, pratik işbirliğini genişletme ve halihazırda sağlanan sonuçları artırma isteklerini teyit etti.

Uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi konularına özel önem verilen görüşmede bu yıl için planlanan üst düzey ziyaretlerin takvimi ve gündemi netleştirildi.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Diplomatik ilişkilerin 20 Mart 1992'de kurulduğu iki ülke, bu yıl 27 Temmuz'da Ebedi Dostluk, İttifak ve Ortaklık Deklarasyonu'nun imzalanmasının 25. yıl dönümünü kutlayacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 2024'te Rusya ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Rus ortaklı şirketlerin sayısı 1700'ü geçti.

Rusya-Kırgız Kalkınma Fonu, 2014 yılından bu yana 3 bin 600 projeye 835 milyon doların üzerinde finansman sağladı. Fon tarafından bu yıl 165 milyon dolar tutarındaki 36 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Şu anda Rusya'da 5 bin 100'ü burslu 10 bin 300 Kırgız öğrenci eğitim görüyor.

Rusya, Kırgızistan'ın ihtiyacı olan petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor.

"Rus Öğretmeni Yurt Dışında" Projesi kapsamında 2024-2025 akademik yılında Rusya'dan 198 öğretmen, Kırgızistan'daki 42 eğitim kuruluşunda görev aldı.

Rusya, Avrasya sivil toplum örgütü aracılığıyla 2024'te Kırgız okullarına 100 otobüs hibe etti.

Rusya'nın Kırgızistan'da askeri hava üssü bulunuyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da karaya oturan gemi kurtarıldıTekirdağ'da karaya oturan gemi kurtarıldı
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldüMersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Rusya Sergey Lavrov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden görünüyor: Yerleşim yerleri tehdit alında... Uçaklar havalandı

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden görünüyor: Yerleşim yerleri tehdit alında... Uçaklar havalandı

Adana'da dehşet! 21 gün önce evlendiği eşini balkondan attı

Adana'da dehşet! 21 gün önce evlendiği eşini balkondan attı

Herkes merakla bekliyordu! Uğurcan Çakır imzayı atıyor...

Herkes merakla bekliyordu! Uğurcan Çakır imzayı atıyor...

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

Dün Kadıköy'de gözaltına alınmıştı! İrfan Değirmenci hakkında karar verildi

Dün Kadıköy'de gözaltına alınmıştı! İrfan Değirmenci hakkında karar verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.