HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kırıkkale’de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale’de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan T.Ü. (36) ile "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan T.C. (27) yakalandı. Yapılan incelemede, T.Ü. hakkında 5 yıl, T.C. hakkında ise 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kırıkkale’de aranan 3 hükümlü yakalandı 1

3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Jandarma ekipleri ayrıca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlama" suçundan aranan V.Ö.’yü (26) de yakaladı. V.Ö. hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kırıkkale’de aranan 3 hükümlü yakalandı 2

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bütün il bunu konuşuyor: Gökyüzünde esrarengiz ışıklarBütün il bunu konuşuyor: Gökyüzünde esrarengiz ışıklar
24 ülke, yüzlerce gelenek Etnospor'da bir araya geliyor24 ülke, yüzlerce gelenek Etnospor'da bir araya geliyor

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.