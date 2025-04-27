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Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Merkez ilçeye bağlı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan İ.K. (22) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunması nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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