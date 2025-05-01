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Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı felç etti! Tren seferleri durdu, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak çamur rengine büründü

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak, Merkez ve Yahşihan ilçelerinde sele neden oldu. Taşan dereler sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı, tren seferleri geçici olarak durduruldu. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ise selin ardından çamur rengine büründü. Yahşihan Kaymakamı Fidan Bozkır, selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Bozkır, daha sonra tren hattının zarar gördüğü alan başta olmak üzere birçok noktadaki çalışmaları yakından takip etti.

Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı felç etti! Tren seferleri durdu, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak çamur rengine büründü

Kırıkkale genelinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yahşihan ilçesindeki Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan yolun demiryolu hattına çökmesi sebebiyle tren seferleri geçici olarak durduruldu. Hacıbalı köyünden geçen derenin taşmasıyla da Kırıkkale-Ankara karayolu su altında kaldı. Karayolu, bir süreliğine trafiğe kapatılırken jandarma ve polis ekiplerinin koordinesinde kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

KIZILIRMAK ÇAMURA BÜRÜNDÜ!

Kuvvetli yağış sonrası Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın suyu da çamur rengine büründü. Taşkın nedeniyle nehir kıyısındaki bazı bağ evleri sular altında kaldı, geniş tarım arazilerinde de hasar oluştu. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince, selin etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle temizlik ve su tahliye çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri ise bölgede hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

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KAYMAKAM BOZKIR SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU!

Yahşihan Kaymakamı Fidan Bozkır, selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sel sebebiyle evleri zarar gören Türkyılmaz ailesini de ziyaret eden Bozkır, aileyle yakından ilgilendi. Kaymakam, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ı, evi selde zarar gören Ali Türkyılmaz ile telefonda görüştürdü. Vali Makas, yaşanan durum hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dedi. Bozkır, daha sonra tren hattının zarar gördüğü alan başta olmak üzere birçok noktadaki çalışmaları yakından takip etti.

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"ŞİDDETLİ BİR YAĞIŞ VARDI"

Hacıbalı Köyü Muhtarı İbrahim Sağkol, "Şiddetli bir yağış vardı. Meteoroloji bizlere bildirmişti. Dolu ile karışık yağdı. Büyük bir afet meydana geldi. Menfez, gelen yağışı kaldıramadı. Ondan dolayı da karayoluna taştı. Kısa süreli de olsa akım durdu. Jandarma ve polis ekipleri, kontrollü bir şekilde yolun açılmasını sağladı" dedi.
Yahşihan ilçesinde yaşayan Ali Türkyılmaz ise, "Yağmur birden bastırdı. Çocukluğumda olan bir şeydi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 40-50 sene öncesindeki afet gibiydi. Can kaybımız yok, çok şükür. Devletimiz sağ olsun, her zaman yanımızda" ifadelerini kullandı.

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Nurcan Türkyılmaz da, "Birden bastırdı, biz de çok şaşırdık. Su bastı, bahçe biraz mahvoldu" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale sağanak
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