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  4. Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

25.03.2025 08:01
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama faaliyeti gerçekleştirildi.

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Şüpheli olarak durdurulan araçta yolcu konumunda bulunan A.K. (26) isimli şahsın üzerinde 25 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Diğer bir şüpheli araçta bulunan H.Ö. (34) isimli şahsın üzerinde ise 11 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale uyuşturucu
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