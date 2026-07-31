Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Mahallesi yakınında meydana geldi. E.Ö. (60) yönetimindeki otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı şeride geçerek, B.A.'nın (35) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Arkadan gelen A.Ö.A. (37) idaresindeki otomobil ve M.A.Ş. (43) kontrolündeki otomobil de peş peşe çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Toplam 4 aracın karıştığı kazada Ş.A. (35), Ç.A.(2) ve G.A. (4) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır