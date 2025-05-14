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Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Arap Sefa Türe hayatını kaybetti, U.O, Ö.F.S, S.S. yaralandı.

Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken U.O, Ö.F.S, S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale
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