Kırıkkale’de şok uygulamada çok sayıda hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan şok uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda hükümlü yakalandı. Operasyonda, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl 17 ay hapis cezası bulunan firari ile 20 yıl cezası olan bir hükümlü de gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı. Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki uygulamada, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. gözaltına alındı. Aranan şahıslardan A.G. ve D.G. adliye çevresinde görüldüğü yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Çalılıöz Mahallesi’ndeki bir ikameti takibe aldı. Yapılan operasyonla A.G., ikametinde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada A.G.’nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl 17 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve farklı suçlardan da arandığı belirlendi. Açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan D.G.’de yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Uygulamalarda, "mala zarar verme" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Y., "basit tehdit" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan H.B., "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.V. ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

