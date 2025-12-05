Kırıkkale’de tır devrildi: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars’tan Ankara’ya büyükbaş hayvan nakli yapan A.Y. idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda bulunan 36 büyükbaş hayvandan 5’i telef olurken, diğer hayvanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla başka bir araca nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır