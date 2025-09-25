Kırkağaç’ta motosiklet alev aldı, yangın otluk alana sıçradı

Edinilen bilgiye göre, İlyaslar ve Karakurt Mahalleleri arasında seyir halinde ilerleyen kasalı motosiklet bir anda alev aldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte yol kenarında bulunan otluk alan da tutuştu. Yangını gören mahalle sakinleri hemen harekete geçerek yangına müdahale etti.

Karakurt Mahallesi’ne ait yangın söndürme tankeriyle alevleri kontrol altına alan vatandaşlar, yoğun çabaları sayesinde yangının büyümesini önledi. Kısa sürede söndürülen yangında büyük bir felaketin önüne geçildi.

Yangında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır