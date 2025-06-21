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Kırklareli'nde şehir içinde park halinde bırakılan 7 tırın sürücüsüne ceza uygulandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır parkı dışında araçlarını park eden 7 sürücüye 993'er lira olmak üzere toplam 6 bin 951 lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde şehir içinde park halinde bırakılan 7 tırın sürücüsüne ceza uygulandı

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park halinde bırakılan tırlarla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde tır parkı dışında park edilen 7 tır tespit edildi. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Ekipler, sürücüleri tır parklarını kullanmaları konusunda uyardı.

İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararla, şehir merkezinde tırların park etmesinin can ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtilerek, tırların yalnızca belirlenen iki bölgedeki tır parklarına park edilmesine izin verilmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kırklareli Tır
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