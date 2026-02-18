Kırklareli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde yer alan köylerde kar kısa sürede zemini kapladı. Ormanlık alanlar beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar oluştu.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yağışın ardından bazı köy yollarında kar birikintileri oluşurken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için hazır bekletildi. Karla kaplanan çam ormanları ve köy evlerinin çatıları görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini bildirerek sürücüleri buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır