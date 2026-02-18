HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ormanlık alanlar ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Kırklareli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde yer alan köylerde kar kısa sürede zemini kapladı. Ormanlık alanlar beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar oluştu.

Kırklareli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü 1

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yağışın ardından bazı köy yollarında kar birikintileri oluşurken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için hazır bekletildi. Karla kaplanan çam ormanları ve köy evlerinin çatıları görsel şölen oluşturdu.

Kırklareli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü 2

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini bildirerek sürücüleri buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

18 Şubat 2026
18 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu Dağı’nda kar yağışı başladıBolu Dağı’nda kar yağışı başladı
Polise ceset ihbarında bulundu, korkunç gerçek ortaya çıktıPolise ceset ihbarında bulundu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.