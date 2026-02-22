Kırklareli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kırklareli’nde aralıklarla etkili olan soğuk hava ve kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artırdı. Istranca Ormanları’nda kar yağışıyla birlikte ağaçlar ve ormanlık alan beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar gerilediği bölgede yer yer yoğunlaşan kar yağışı, doğada güzel manzaralar oluşturdu.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekerken, beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile de görüntülendi. Yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Doğasever Samet Akalın da kar yağışının ardından oluşan manzaraya hayran kaldıklarını belirterek, "Istranca Ormanları her mevsim ayrı güzel ama kar yağdıktan sonra ortaya çıkan görüntü gerçekten büyüleyici. Sabah saatlerinde geldiğimizde hava eksi 4 dereceydi. Ağaçların üzerindeki kar ve sisle birleşen manzara adeta tablo gibiydi. Bu güzelliği görmek isteyenler doğaya zarar vermeden, temiz bırakarak gezmeli" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır