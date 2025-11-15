HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı

Kırklareli’nde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan altı şüpheli yakalandı.

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. FETÖ şüphelisi oldukları değerlendirilen ve Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 5’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı 1

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aile kavgası cinayetle bitti! İzmir bu dehşeti konuşuyorAile kavgası cinayetle bitti! İzmir bu dehşeti konuşuyor
Çanakkale destanı Tokat’ta mobil müze ile canlandıÇanakkale destanı Tokat’ta mobil müze ile canlandı

Anahtar Kelimeler:
fetö
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.