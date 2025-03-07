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  4. Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Kamu hastanesindeki sahte rapor düzenleyen şebeke çökertildi! Rapor başına 50 ila 100 bin lira...

Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Kamu hastanesindeki sahte rapor düzenleyen şebeke çökertildi! Rapor başına 50 ila 100 bin lira...

07.03.2025 11:42
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İstanbul’da bir hastanede görev alan bazı güvenlik görevlilerinin denetimli serbestlik, silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiğini tespit edildi. Sahte sağlık raporu hazırlayan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Ekipler kirli çarka karışan şüphelileri tuvalete yerleştiği kamera ile deşifre etti. Öte yandan şüphelilerin her bir rapor için 50 ila 100 bin lira arasında para aldıkları ortaya çıktı.

Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Kamu hastanesindeki sahte rapor düzenleyen şebeke çökertildi! Rapor başına 50 ila 100 bin lira...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir kamu hastanesinde güvenlik görevlileri tarafından para karşılığı sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüphe üzerine yaptığı suç duyurusu hakkında çalışma başlattı.

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HASTANEDEKİ BAZI GÜVENLİKLERİN İDRAR ÖRNEĞİ VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kadıköy ilçesi sınırlarında yer alan soruşturmaya konu Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gizli kamera yerleştiren Mali Suçlarla Mücadele Polisi, yapılan çalışmalarda hastanedeki bazı güvenlik görevlilerin denetimli serbestlik, silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiğini tespit etti.

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HER RAPOR İÇİN 50 İLA 100 BİN LİRA ALIYORLAR

Yerleştirilen güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kayıtlarda söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini tespit etti. Sahte rapor çarkını mercek altına alan polis ekipleri, zanlıların her bir rapor için 50 ila 100 bin Türk Lirası arasında para aldıklarını belirledi.

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TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Savcılık talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kirli çarkın içinde yer alan tüm şüphelilerin kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen emniyet ekipleri yaptıkları operasyonda dördü güvenlik görevlisi, ikisi daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilen veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

1 MİLYON LİRA, DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadeleri alınan şebeke üyeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kişinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı aktarıldı.

(İHA)

07 Mart 2025
07 Mart 2025

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Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy hastane
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