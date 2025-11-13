Kırmızı dosyada ne var? Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf karesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki evinde ziyaret etti. Türkmenbeyi Caddesi üzerinde bulunan konutta yapılan görüşme, yıl içindeki altıncı Erdoğan–Bahçeli buluşması olarak kayda geçti.

BAHÇELİ, KAPIDA KARŞILADI

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saat 18.25’te kapıda karşıladı. İki lider, basın mensuplarına birlikte poz verdikten sonra içeri geçerek görüşmelerine başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

KIRMIZI DOSYA GÜNDEM OLDU

Toplantı sırasında dikkat çeken bir ayrıntı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan’ın elindeki kırmızı dosya oldu.

Dosyanın içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır