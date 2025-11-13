HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Kırmızı dosyada ne var? Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf karesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki görüşmesi dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Bahçeli’nin konutunda yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan’ın elindeki kırmızı dosya damga vurdu.

Kırmızı dosyada ne var? Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf karesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki evinde ziyaret etti. Türkmenbeyi Caddesi üzerinde bulunan konutta yapılan görüşme, yıl içindeki altıncı Erdoğan–Bahçeli buluşması olarak kayda geçti.

Kırmızı dosyada ne var? Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf karesi 1

BAHÇELİ, KAPIDA KARŞILADI

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saat 18.25’te kapıda karşıladı. İki lider, basın mensuplarına birlikte poz verdikten sonra içeri geçerek görüşmelerine başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kırmızı dosyada ne var? Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf karesi 2

KIRMIZI DOSYA GÜNDEM OLDU

Toplantı sırasında dikkat çeken bir ayrıntı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan’ın elindeki kırmızı dosya oldu.

Kırmızı dosyada ne var? Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf karesi 3

Dosyanın içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit babası uçağa binmeden önceki son konuşmalarını anlattı: 'Sis var kalkmıyor uçak'Şehit babası uçağa binmeden önceki son konuşmalarını anlattı: 'Sis var kalkmıyor uçak'
En sık ölüme yol açan tür: Akciğer kanseri! Yüzde 90 nedeni...En sık ölüme yol açan tür: Akciğer kanseri! Yüzde 90 nedeni...

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli recep tayip erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.