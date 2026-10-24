Kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından yol araç trafiğine kapanırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan Nuri K.’nın kullandığı 07 AIJ 161 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi’nden İbrahim Sözen Caddesine çıkmakta olan Hasan Ş. idaresindeki 07 BDB 559 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Şehirli ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aysel Şehirli yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, Atatürk Caddesi’nden gelen otomobilin kırmızı ışıkta beklediği, kendisine yeşil ışık yanmasının ardından hareket ettiği sırada kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin otomobile çarptığı anlar kayda girdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır