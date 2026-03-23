Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp olay yerinden ayrıldı: 4 yaralı

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen bir araç, Tekandız mevkiindeki trafik lambalarında kırmızı ışıkta beklemekte olan araçlara çarpması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 07 AFP 056 plakalı araç sürücüsü Ahucan H., araçta yolcu olarak bulunan Ali B. G., Ayşe G. ve 07 CFZ 056 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet İ. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan, kazanın ardından kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan ve kimliği belirlenemeyen aracın sürücüsünün jandarma ve trafik ekiplerinin gelmesini beklemeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

