HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole indi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü

Kaza, dün öğle saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü Tekandız Kavşağı’na geldiğinde ışık sisteminde kırmızıda duran araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün ani refleksi ile kaza kıl payı atlatılırken otomobil yol kenarında bulunan tarlaya girdi.

Kırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü 1

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattı belirlendi. Otomobil, vatandaşların yardımıyla tarladan yola çıkarılırken, olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin sürücüyle görüşmesinin ardından sürücü aracına binerek yoluna devam etti.

Kırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü 2

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde seyir halindeki otomobilin kavşak sisteminde kırmızı ışığın yanması ile duran araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı ve sağ şeritteki tur aracının yanından emniyet şeridine geçmeye çalıştığı, o sırada emniyet şeridinde duran motosikleti fark eden sürücünün son bir hamle yaparak motosiklete çarpmamak için otomobili yol kenarındaki tarlaya sürdüğü görüldü.

Kırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nazilli’de çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 8 yaralıNazilli’de çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 8 yaralı
Isparta’da uyuşturucu madde ele geçirildiIsparta’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Fenerbahçe'den 10 saat içinde 3 transfer birden! Kerem, Asensio ve Ederson yetmezmiş gibi şimdi de İlkay Gündoğan...

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Hatay'da kaos anları: Anne babasını öldüresiye dövüp arabadan attı! Bir kişiyi rehin alınca...

Hatay'da kaos anları: Anne babasını öldüresiye dövüp arabadan attı! Bir kişiyi rehin alınca...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.