HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

26.03.2025 17:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz geleceğimiz' sloganıyla Aile Çalıştayı düzenlendi.

Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında Valiliğin koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan bilgilendirme yaptı. Toplantıda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Aile Yılı'nın ailenin güçlendirilmesi ve korunması adına büyük bir adım olduğunu söyledi. Programda aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, aile tanımının netliği, kültür, gelenekler, ahlaki değerlerin nesillere aktarımı konularına değinildi. Ayrıca teknolojik gelişmelerin getirdiği dijital bağımlılık, bireyler arasındaki iletişimin azalması, tüketim odaklı yaşam anlayışının insanları yalnızlaştırmasıyla birlikte kültürel ve ahlaki değerlerin bilinçli veya bilinçsiz şekilde yozlaştırılmaya çalışılması üzerine de konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Aile Yılı çalışmalarıyla aileyi merkeze alan politikalarla sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, aile bireyleri arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve toplumda aile bilincinin artırılması hedefleniyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Hatay'da feci kaza! Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiHatay'da feci kaza! Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 3 kişi yaralandıKastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir aile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

"Camii duvarına pisleyenler..." MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş sözler

"Camii duvarına pisleyenler..." MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş sözler

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.