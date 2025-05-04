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Kırşehir'de çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü

Kırşehir'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Kırşehir'de çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü

Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde Ahi Evran Külliyesi önünde başlayan yürüyüşte, çocuklar Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

İsrail aleyhine sloganlar atılan grup, Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Basın açıklamasını okuyan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Fatma Hifa Kaburga, çocukların sevgi, barış ve güven içinde yaşamaları gerektiğini söyledi.

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de çocukların, İsrail'in saldırıları sonucu büyük acılar yaşadığını belirten Kaburga, şunları kaydetti:

"Okullar yıkılıyor, evler bombalanıyor, aileler yok oluyor. Gazze'deki çocuklar sadece çocuk olmak istiyor. Annesinin elini tutmak, kitaplarla büyümek istiyor. Biz burada huzurla yaşarken, Gazze'deki kardeşlerimiz hayatta kalmak için mücadele veriyor. Bugün onların sesi olmak, dünyaya haykırmak istiyoruz. Çocuklar ölmesin, Gazze'de çocuklar yaşasın. Çocuklar korkuyla değil, sevgiyle yaşamalı. Savaşsız, adil, sevgiyle dolu bir dünyayı hep birlikte kurabiliriz. Gazze'de şehit olan çocukları unutmayacağız."

Program, yapılan dualarla sona erdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Gazze
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