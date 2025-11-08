Kırşehir'de feci kaza kamerada: 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Kırşehir'deki feci kaza, dün akşam saatlerinde Kılıçözü Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki B.Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, genç sürücü ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Y., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.