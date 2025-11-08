HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kırşehir'de feci kaza kamerada: 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

İçerik devam ediyor

Kırşehir'de kahreden kaza 14 yaşındaki genci hayattan kopardı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'deki feci kaza, dün akşam saatlerinde Kılıçözü Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki B.Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kırşehir de feci kaza kamerada: 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! 1

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, genç sürücü ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Y., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehir de feci kaza kamerada: 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! 2

B.Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandıKontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı
Aydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördüAydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.