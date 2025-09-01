Kırşehir’de jandarma ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, kent merkezine bağlı 14 köyü ziyaret ederek, özellikle son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı uyarılarda bulundu. Ekipler tarafından vatandaşlara kendilerini jandarma, polis, hakim veya savcı gibi tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği anlatıldı. Gerçek olaylardan örnekler sunan jandarma personeli, bu tür girişimlerle karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmeleri gerektiğini belirtti.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ayrıca bankacılık ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı da dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır