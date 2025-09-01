HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir’de jandarma ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.Ekipler, kent merkezine bağlı 14 köyü ziyaret ederek, özellikle son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

Kırşehir’de jandarma ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, kent merkezine bağlı 14 köyü ziyaret ederek, özellikle son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı uyarılarda bulundu. Ekipler tarafından vatandaşlara kendilerini jandarma, polis, hakim veya savcı gibi tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği anlatıldı. Gerçek olaylardan örnekler sunan jandarma personeli, bu tür girişimlerle karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmeleri gerektiğini belirtti.

Kırşehir’de jandarma ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi 1

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ayrıca bankacılık ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı da dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de tek olsun istedi ödüle doymadıTürkiye'de tek olsun istedi ödüle doymadı
Samsun’da yaz spor okullarına 670 öğrenci katıldıSamsun’da yaz spor okullarına 670 öğrenci katıldı

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Başsavcı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklama

Başsavcı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.