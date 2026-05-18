Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırşehir’de, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda polis tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2,32 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda; E.Ö., A.K., S.K., K.A., A.K. ve E.K. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kırşehir
