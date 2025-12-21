HABER

Kış aylarında çocukları gribal hastalıklardan koruma yolları

Kış ayları, çocukların gribal hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Uzmanlar, dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını vurguladı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda grip, nezle ve bronşit vakaları artmaktadır. Uzmanlar, çocukları bu hastalıklardan korumak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Şanlıurfa’da, kış aylarında bu tür gribal hastalıklarda belirgin bir artış yaşanıyor. Çocukların soğuk hava şartlarında kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmesi enfeksiyon vakalarını artırıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Aydın Bozkaya, bağışıklık sisteminin zayıfladığını ifade ediyor. Ailelere C vitamini ve taze sebze ile meyve tüketimini artırmaları önerilmektedir.

Kış aylarında çocukları gribal hastalıklardan koruma yolları 1

Dr. Bozkaya, “Çocuklar güneş ışığından yeterince faydalanamamaktadır. Bu durumda D vitamini takviyesi önemlidir. Çocukların düzenli uyku, bol sıvı ve dengeli beslenmeye dikkat etmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım, hastalıklardan korunmada büyük rol oynamaktadır.” diye ekliyor.

Çocuklarda ateş, öksürük ve halsizlik gibi belirtiler görülmesi durumunda, ailelerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması önemlidir.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

