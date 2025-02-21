Vakalar aldı başını gidiyor: Çocuklar için 'ciddi tehlike' uyarısı! influenza'dan korunmanın yöntemleri nedir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Senem, “İnfluenza, sağlıklı bireylerde genellikle hafif geçerken, bazı çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle 5 yaş altı çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı bulunan çocuklar risk altındadır” dedi.

Dr. Mehtap Senem, influenza virüsünün bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve gripten korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Hastalığın başlangıcından itibaren 7 gün boyunca bulaşıcı olduğunu belirten Uzm. Dr. Senem, çocukların hijyen kurallarına dikkat etmelerinin önemini vurguladı.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLARDA ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER

Bu tür hastalıkların genellikle sonbahar ve kış aylarında salgın oluşturabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Mehtap Senem, bulaşma yolları hakkında bilgi verdi: "İnfluenza virüsü, enfekte bireylerin öksürmesi ve hapşırması sonucu havaya yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Ayrıca, virüsle kontamine olmuş yüzeylere temas ettikten sonra ellerin ağız, burun veya göze dokundurulması da bulaşmaya neden olabilir. Grip olan kişilerle aynı kapalı ortamda uzun süre kalmak, el sıkışmak ve yakın temas bulaş riskini artırır. Ancak gıdaların tüketilmesi ile grip bulaşmaz." ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Senem, özellikle küçük çocuklarda bu belirtilerin sıklıkla görüldüğünü, dikkatli olunması gerekenleri şöyle ifade etti: “Ani başlayan yüksek ateş, titreme ve üşüme hissi, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, mide bulantısı, kusma ve ishal” dedi.

“BAZI ÇOCUKLAR İÇİN CİDDİ KOMPLİKASYONLARA YOL AÇABİLİR”

Uzm. Dr. Mehtap Senem, “İnfluenza, sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyrederken, bazı çocuklar için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle 5 yaş altı çocukların, bağışıklık sistemi zayıf olanların ve kronik hastalığı bulunan çocuklar risk altında. Astım, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan çocuklar gripten daha fazla etkilenebilir ve hastalık ağır seyredebilir. Bu nedenle risk grubundaki çocukların mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

“BAZI DURUMLARDA TEŞHİŞ İÇİN EK TESTLER GEREKEBİLİR”

Hastalığın teşhis etmek için burun veya boğazdan alınan örneklerin PCR yöntemiyle incelendiğini söyleyen Uzm. Dr. Mehtap Senem, ek testlerin de bazen gerekebileceğini söyledi:"Şiddetli vakalarda, bağışıklık sisteminin bir göstergesi olan lenfosit sayısında azalma görülebilir. Bakteriyel enfeksiyon eklenmişse hemogram ve CRP gibi testler de değerlendirilerek uygun tedavi planlanır."Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Uzm. Dr. Senem, şunları söyledi:“Ateş ve ağrı yönetimi için parasetamol veya ibuprofen grubu ateş düşürücüler kullanılabilir. Aspirin kesinlikle önerilmez.Doktor kontrolünde, yaş ve kilo gibi faktörlere göre antiviral ilaçlar başlanabilir.Çocuğun bol sıvı tüketmesi sağlanmalı, istirahat etmesi için uygun ortam oluşturulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

GRİPTEN NASIL KORUNURUZ?

Uzm. Dr. Senem, gripten korunmak için yapılması gerekenleri açıkladı: “Elleri sık sık yıkamak, hijyen kurallarına dikkat etmek.Grip olan kişilerle yakın temastan kaçınmak ve ortak eşyaları kullanmamak.Dengeli beslenmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak.Düzenli uyku uyumak ve stresten kaçınmak.Kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmak.” dedi.

Astım, diyabet, kalp veya böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan çocukların ve onlarla aynı evde yaşayan bireylerin mutlaka aşılanması gerektiğini söyledi ve şu sözleri ekledi, “Örneğin, evde astımlı bir çocuk varsa, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm aile bireylerinin grip aşısı olması önerilir. Ayrıca, 6 ay - 5 yaş arasındaki çocuklar, özellikle 6 ay - 2 yaş grubu, grip aşısı ile korunabilir” ifadelerini kullandı.

Grip salgınlarının yayılmasını engellemek ve çocukları korumak adına ebeveynlerin bazı önlemlere dikkat etmeleri gerektiğini belirten Uzm. Dr. Mehtap Senem, sağlıklı bir kış geçirebilmek için erken tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

(DHA)